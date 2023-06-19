Оккупанты не допустили ООН в районы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС 19 июня, 04:53 Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Оккупанты отказали представителям ООН предоставить доступа к районам левобережья Херсонской области, которые пострадали при подрыве Каховской ГЭС.

Об этом заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.



В связи с этим Браун призвала российские власти действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом.

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«Правительство РФ пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются», — заявила гуманитарный координатор ООН.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.