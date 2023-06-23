Оккупанты сформировали спецгруппы, чтобы спрятать погибших в результате подрыва Каховской ГЭС — Зеленский

23 июня, 00:13
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Затопление в результате подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Затопление в результате подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сформировали спецгруппы, которые пытаются спрятать тела погибших на Херсонщине.

«Был и отдельный доклад министра внутренних дел по поддержке людей и жизни на Херсонщине и в других районах нашего Юга, пострадавших от уничтожения Каховского водохранилища. Конечно, есть информация и о том, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова катастрофа мало. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей», — заявил президент.

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Глава государства подчеркнул, что россияне на всех захваченных и уничтоженных территориях пытаются скрыть следы своих преступлений.

«Так они делали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть. И я благодарю всех, кто помогает нашей разведке, нашим спецслужбам получать нужную информацию!», — заявил Зеленский.

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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Война в Украине Каховское водохранилище Война России против Украины Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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