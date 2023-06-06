«Прошу прекратить панику». Подрыв Каховской ГЭС не влияет на водоснабжение города Днепра — мэр Филатов 6 июня, 12:15 Городской голова Днепра Борис Филатов (Фото:Борис Филатов / Facebook)

Подрыв дамбы на Каховском водохранилище не имеет влияния на водоснабжение города Днепр.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

«Сейчас горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями города. Прошу успокоиться и прекратить панику», — добавил он.

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По словам Филатова, сейчас Днепрогорводоканал готовит технический отчет для территориальной общины.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается в 11:00.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.