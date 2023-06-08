Подрыв Каховской ГЭС: в Николаевской области подтверждена гибель одного человека в результате подтопления территорий — Нацполиция 8 июня, 13:40 Последствия подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

В результате российского теракта на Каховской ГЭС в селе Васильевка Николаевской области погиб мужчина 53-х лет. Он отказался от эвакуации. Об этом заявил руководитель Николаевского управления Нацполиции Сергей Шайхет в Telegram.

«Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской громад Николаевской области. На сейчас имеем одну жертву — мужчина 53-х лет из села Васильевка, который вчера отказался от эвакуации», — сообщил он.

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Шайхет заверил, что местные полицейские работают в усиленном режиме и патрулируют территории для выявления людей, нуждающихся в помощи, и призвал граждан не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.



Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Инфографика: NV

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию с участием экспертов из Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для расследования подрыва Каховской ГЭС.

