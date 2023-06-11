На Херсонщине запретили купаться в водоемах и ловить рыбу 11 июня, 02:27 На Херсонщине массовые подтопления после подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в области запретили купаться в водоемах и ловить рыбу.

Он отметил, что в ближайшее время волонтеров не будут привлекать к спасательным операциям из-за ухудшения погоды.

«Наша вода сейчас опасна. Концентрация вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму. Я дал поручение запретить купание на водных объектах, а также запретить вылов и продажу рыбы в области. В колодцах и открытых водоемах на затопленной территории могут оказаться химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных и мусорных свалок, которые вымыты. Не забывайте, что на дне разрушенной россиянами Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Поэтому готовьте пищу и пейте только бутилированную или привозную воду», — сообщил Прокудин.

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Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области происходит даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Инфографика: NV