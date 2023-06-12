РФ перекинула часть своих войск на запорожское направление после подрыва Каховской ГЄС — генерал Павлюк 12 июня, 16:13 В ВСУ говорят, что подрывом Каховской ГЭС РФ пыталась остановить украинское контрнаступление (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Российские оккупанты перекинули част своих войск на запорожское направление после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.

«Цель здесь одна — сорвать нашу наступательную операцию. Учитывая, что не смогли понять наши замыслы до конца, они, как мне кажется, обеспечили безопасность левого фланга. То есть, взорвав дамбу, они сделали барьерный рубеж и этим не допустили нашего наступления с этой стороны. И смогли снять определенное количество своих частей для того, чтобы перебросить их на Запорожское направление против нашей наступающей группировки», — пояснил он.

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Павлюк добавил, что у противника не было достаточно сил и средств, чтобы остановить Силы обороны Украины.

Он также подчеркнул, что их от преступных действий не остановила даже гибель российских военных.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Подтоплены десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли десять человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно неизвестно.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



Инфографика: NV

Войска РФ также подорвали ряд дамб в Донецкой области. В ВСУ говорят, что так оккупанты пытаются замедлить контрнаступление украинских военных.