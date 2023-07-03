Подрыв Каховской ГЭС: куда пострадавшим обращаться за единовременной денежной помощью 3 июля, 13:49 Затопление в Херсоне в результате подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Все управления социальной защиты населения в Украине обязаны принимать заявления на единовременную материальную денежную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Заявление должны принимать в любом управлении соцзащиты

Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременной материальной денежной помощи в любом управлении социальной защиты.

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Минсоцполитики проинформировало все областные государственные администрации и управления социальной защиты населения в регионах (УСЗН) о возможности поступления таких обращений.

Напомним, 19 июня Правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, согласно которому, каждый пострадавший из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей получит 5 тысяч гривен за счет средств резервного фонда госбюджета.

Единовременное пособие пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС / Фото: msp.gov.ua

Что делать, когда не принимают заявление, и кто не получит выплаты

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа 2023 г. (включительно). Получить средства можно будет через Укрпочту или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

Обращаем внимание, что назначение единовременной выплаты не будет осуществляться тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как ВПЛ и получают ежемесячную денежную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц от государства.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда органы соцзащиты не принимают соответствующее заявление, можно обратиться с жалобой на горячую линию Национальной социальной сервисной службы по телефону (044) 289−87−89.

Более подробная информация об одноразовой материальной денежной помощи пострадавшим от подрыва рф Каховской ГЭС — на сайте Минсоцполитики.

Единовременное пособие пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС / Фото: msp.gov.ua