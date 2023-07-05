Ждали «доступа» от России. Красный Крест не попал на левый берег Днепра после российского теракта на Каховской ГЭС 5 июля, 17:02 Последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Голой Пристани, 16 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Миссия Международного комитета Красного Креста не получила доступ на левый берег Днепра в Херсонской области, временно захваченный российскими оккупантами, который серьезно пострадал после российского теракта на Каховской ГЭС.

Об этом заявила региональная директорка МККК в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр в интервью агентству Интерфакс-Украина.



По словам Бауэр, Красный Крест продолжает переговоры о доступе на левый берег с первых часов, но это «всегда очень сложно».



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«Пока нам не удалось попасть в эти районы. Мы неоднократно просили предоставить нам доступ туда и будем просить и дальше», — сказала она.

Представительница МККК добавила, что организация «с первого часа катастрофы была на связи с властями Херсона и области, Николаева, решала, что им нужно, чтобы понять, чем мы можем помочь».



7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Красный Крест и ООН не помогают Украине после подрыва россиянами Каховской ГЭС и Киев не получил от них ответа. Он призвал международные организации немедленно присоединиться к спасательной операции на временно захваченной части Херсонской области. В Красном Кресте Украины после этого заявили, что не имеют доступа к захваченным россиянам территориям и могут действовать только в соответствии с законодательством.

ООН ожидала «гарантий безопасности» от страны-агрессора России, чтобы поехать на левый берег Херсонской области.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.



Президент Владимир Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Россияне мешают эвакуации, обстреливают спасателей и гражданских.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



По данным штаба по ликвидации последствий российского теракта, по состоянию на 3 июля подтоплен один населенный пункт на правом берегу Днепра, Каховской водохранилище катастрофически обмелело.



Инфографика: NV