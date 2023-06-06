Днепр затопил первую линию обороны РФ. Почему подрыв Каховской дамбы — это выстрел россиян в собственный висок, — интервью NV 6 июня, 15:00 NV Премиум Днепр поможет ВСУ. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС украинским бойцам будет легче оттеснить врага с его полузатопленных позиций на левом берегу Днепра (Фото:ССО)

В Херсонской области против россиян сейчас воюет даже днепровская вода, которую оккупанты собственными руками выпустили из Каховского водохранилища, объясняет военный эксперт Александр Коваленко.



«Это все алогично и нерационально», — так Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, оценил военные последствия подрыва россиянами в ночь на 6 июня дамбы Каховской ГЭС.

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Как масштабный теракт действия армии РФ выглядят логичными: россияне хотели нанести максимальный вред Украине и достигли этого, — почти 80 населенных пунктов ниже по течению Днепра, включая Херсон, оказались в зоне частичного или полного затопления, тысячи людей нужно эвакуировать. Под вопросом оказалось и функционирование охлаждающей системы оккупированной Запорожской атомной электростанции. Да и дальнейшие экологические проблемы Украина вынуждена будет решать годами.

Но Днепр — это еще и большая река, которая разделяет на Херсонщине ВСУ и подразделения оккупантов. И масштабное затопление прежде всего коснется именно оборонительных позиций сил страны-агрессора.

Какие военные последствия будет иметь теракт россиян? Повлияет ли он на украинское контрнаступление и как именно? Об этом NV и поговорил с Коваленко.

Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход боевых действий? К каким тактическим шагам это может привести с нашей стороны и со стороны врага?

Если говорить, например, о влиянии на действия сил обороны Украины, то чего-то критического не будет. И вот почему.

Когда меня спрашивали, какие я рассматриваю сценарии относительно наступательных действий сил обороны Украины, то я никогда не рассматривал вариант осуществления наступательных действий с элементами форсирования Днепра, как основной, превалирующий. То есть, главной роли форсированию Днепра я никогда не отводил. Уверен, что общий сценарий заключается в сухопутной операции. Если и будут элементы форсирования, то даже не второстепенной роли, а третьего порядка. Поэтому то, что российские оккупанты совершили этот террористический акт… Они, как я понимаю, действовали в панике и хаотично, считая, что силы обороны Украины будут форсировать Днепр. Ну, что ж, они это сделали без какой-то логики и рационального подхода к этому вопросу. Поэтому для нас в этом случае это прежде всего экологическая проблема, и, фактически, геноцид против гражданского населения. Проблема именно гуманитарного порядка.

Место событий. Так сейчас, по данным ISW, выглядит линия фронта на юге страны. / Фото: ISW

Но в военном плане больше всего проблем именно у российских оккупантов. Днепр сейчас уже затопил всю их первую линию обороны, которая размещалась именно по левому берегу. Ее уже, можно сказать, не существует. И это значительно уменьшает их оборонительные возможности. Будут ли россияне готовиться вообще бежать после этого с левобережной Херсонщины? Здесь возникает для них другая проблема: они из-за этого могут вызвать серьезные проблемы на временно оккупированном полуострове Крым. Им будет не хватать воды там. Если они будут бежать с юга в Крым, то надо будет обслуживать все эти десятки тысяч личного состава, технику и так далее. Водных ресурсов просто будет не хватать, и это будет еще одна катастрофа.

Итак, я могу сказать только так: россияне себе сделали несколько выстрелов в висок. Они значительно ослабили свою оборону, при этом никак не сорвали наше контрнаступление. Они в перспективе заложили бомбу замедленного действия на временно оккупированном полуострове Крым. Ну и, конечно, юридически надо заметить то, что дамбы всегда находились под защитой Женевской Конвенции как объекты, которые недопустимо уничтожать. И россияне, таким образом, совершили еще одно военное преступление, которое приравнивается к использованию оружия массового поражения.

Часть подразделений армии РФ на левом берегу оказалась в зоне затопления. О каких силах может идти речь?

Я могу предположить, что сейчас в таких себе некомфортных условиях находится где-то до 20−25 тыс. личного состава.

А когда вода сойдет, как это может повлиять на наше наступление?

А вот теперь самое интересное. Если сойдет вода, то восстановить линию обороны россияне не смогут, по крайней мере, у них не будет возможности сделать это быстро. А нам, в свою очередь, это действительно уже позволит использовать элемент форсирования, я этого не исключаю. Ведь нет первой линии обороны, почему бы не форсировать и не зайти?

Может ли нынешняя ситуация повлиять на интенсивность обстрелов Херсона?

Россияне используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град. И действительно, сейчас им будет сложнее осуществлять все эти террористические обстрелы. Это колесная техника, которая очень быстро занимает позицию, быстро отстреливает куда-то боекомплект, ведь они не прицельно бьют, а ради разрушений и убийств. А потом очень быстро покидает свою позицию, и даже средства контрбатарейной борьбы не успевают отработать уже со стороны сил обороны Украины, чтобы уничтожить эти РСЗО. Но сейчас, поскольку там есть проблемы с этой местностью, то будут и проблемы с нанесением ударов. Россияне будут пытаться продолжать терроризировать Херсон. Но это будет происходить уже немного, скажем, в других масштабах, потому что они не смогут полноценно использовать все возможности маневра на местности для обстрела.

Чем вообще руководствовались россияне и на что рассчитывали, взрывая дамбу? Понимали ли они сами, что делали?

Возможно, кто-то и понимал. Но я так вижу, что у них общая паника в командовании. Понимают ли они? Нет, я не уверен. Они действуют исключительно панически сейчас. А значит все это алогично и нерационально.