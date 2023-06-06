Днепр затопил первую линию обороны РФ. Почему подрыв Каховской дамбы — это выстрел россиян в собственный висок, — интервью NV

6 июня, 15:00
NV Премиум
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Днепр поможет ВСУ. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС украинским бойцам будет легче оттеснить врага с его полузатопленных позиций на левом берегу Днепра (Фото:ССО)

Днепр поможет ВСУ. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС украинским бойцам будет легче оттеснить врага с его полузатопленных позиций на левом берегу Днепра (Фото:ССО)

Автор: Светлана Угнива

В Херсонской области против россиян сейчас воюет даже днепровская вода, которую оккупанты собственными руками выпустили из Каховского водохранилища, объясняет военный эксперт Александр Коваленко.

«Это все алогично и нерационально», — так Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, оценил военные последствия подрыва россиянами в ночь на 6 июня дамбы Каховской ГЭС.

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Как масштабный теракт действия армии РФ выглядят логичными: россияне хотели нанести максимальный вред Украине и достигли этого, — почти 80 населенных пунктов ниже по течению Днепра, включая Херсон, оказались в зоне частичного или полного затопления, тысячи людей нужно эвакуировать. Под вопросом оказалось и функционирование охлаждающей системы оккупированной Запорожской атомной электростанции. Да и дальнейшие экологические проблемы Украина вынуждена будет решать годами.

Но Днепр — это еще и большая река, которая разделяет на Херсонщине ВСУ и подразделения оккупантов. И масштабное затопление прежде всего коснется именно оборонительных позиций сил страны-агрессора.

Какие военные последствия будет иметь теракт россиян? Повлияет ли он на украинское контрнаступление и как именно? Об этом NV и поговорил с Коваленко.

Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на ход боевых действий? К каким тактическим шагам это может привести с нашей стороны и со стороны врага?

Если говорить, например, о влиянии на действия сил обороны Украины, то чего-то критического не будет. И вот почему.

Когда меня спрашивали, какие я рассматриваю сценарии относительно наступательных действий сил обороны Украины, то я никогда не рассматривал вариант осуществления наступательных действий с элементами форсирования Днепра, как основной, превалирующий. То есть, главной роли форсированию Днепра я никогда не отводил. Уверен, что общий сценарий заключается в сухопутной операции. Если и будут элементы форсирования, то даже не второстепенной роли, а третьего порядка. Поэтому то, что российские оккупанты совершили этот террористический акт… Они, как я понимаю, действовали в панике и хаотично, считая, что силы обороны Украины будут форсировать Днепр. Ну, что ж, они это сделали без какой-то логики и рационального подхода к этому вопросу. Поэтому для нас в этом случае это прежде всего экологическая проблема, и, фактически, геноцид против гражданского населения. Проблема именно гуманитарного порядка.

Место событий. Так сейчас, по данным ISW, выглядит линия фронта на юге страны. (Фото: ISW)
Место событий. Так сейчас, по данным ISW, выглядит линия фронта на юге страны. / Фото: ISW

Но в военном плане больше всего проблем именно у российских оккупантов. Днепр сейчас уже затопил всю их первую линию обороны, которая размещалась именно по левому берегу. Ее уже, можно сказать, не существует. И это значительно уменьшает их оборонительные возможности. Будут ли россияне готовиться вообще бежать после этого с левобережной Херсонщины? Здесь возникает для них другая проблема: они из-за этого могут вызвать серьезные проблемы на временно оккупированном полуострове Крым. Им будет не хватать воды там. Если они будут бежать с юга в Крым, то надо будет обслуживать все эти десятки тысяч личного состава, технику и так далее. Водных ресурсов просто будет не хватать, и это будет еще одна катастрофа.

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Итак, я могу сказать только так: россияне себе сделали несколько выстрелов в висок. Они значительно ослабили свою оборону, при этом никак не сорвали наше контрнаступление. Они в перспективе заложили бомбу замедленного действия на временно оккупированном полуострове Крым. Ну и, конечно, юридически надо заметить то, что дамбы всегда находились под защитой Женевской Конвенции как объекты, которые недопустимо уничтожать. И россияне, таким образом, совершили еще одно военное преступление, которое приравнивается к использованию оружия массового поражения.

Часть подразделений армии РФ на левом берегу оказалась в зоне затопления. О каких силах может идти речь?

Я могу предположить, что сейчас в таких себе некомфортных условиях находится где-то до 20−25 тыс. личного состава.

А когда вода сойдет, как это может повлиять на наше наступление?

А вот теперь самое интересное. Если сойдет вода, то восстановить линию обороны россияне не смогут, по крайней мере, у них не будет возможности сделать это быстро. А нам, в свою очередь, это действительно уже позволит использовать элемент форсирования, я этого не исключаю. Ведь нет первой линии обороны, почему бы не форсировать и не зайти?

Может ли нынешняя ситуация повлиять на интенсивность обстрелов Херсона?

Россияне используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град. И действительно, сейчас им будет сложнее осуществлять все эти террористические обстрелы. Это колесная техника, которая очень быстро занимает позицию, быстро отстреливает куда-то боекомплект, ведь они не прицельно бьют, а ради разрушений и убийств. А потом очень быстро покидает свою позицию, и даже средства контрбатарейной борьбы не успевают отработать уже со стороны сил обороны Украины, чтобы уничтожить эти РСЗО. Но сейчас, поскольку там есть проблемы с этой местностью, то будут и проблемы с нанесением ударов. Россияне будут пытаться продолжать терроризировать Херсон. Но это будет происходить уже немного, скажем, в других масштабах, потому что они не смогут полноценно использовать все возможности маневра на местности для обстрела.

Чем вообще руководствовались россияне и на что рассчитывали, взрывая дамбу? Понимали ли они сами, что делали?

Возможно, кто-то и понимал. Но я так вижу, что у них общая паника в командовании. Понимают ли они? Нет, я не уверен. Они действуют исключительно панически сейчас. А значит все это алогично и нерационально.

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Теги:   Затопление Агрессия РФ Каховка Река Днепр Каховское водохранилище Теракт Война России против Украины Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС Женевская конвенция

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