Последствия подрыва Каховской ГЭС: в правительстве спрогнозировали, когда начнет спадать вода
В населенных пунктах Херсонской области вода все еще прибывает (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Спад уровня воды, которая затопила часть юга Украины после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС, ожидается после 20-х чисел июня. Пока вода продолжит прибывать.
Об этом сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в эфире национального телемарафона.
«Затопление происходит как правого берега в Херсонской области, так и левого, который сегодня оккупирован российскими террористами. Соответственно доступ пока не возможен. По нашим прогнозам, еще несколько дней вода будет прибывать, затем она будет стоять. Где-то ближе к 20-м числам июня вода начнет спадать и тогда мы сможем увидеть, чтоб произошло на подтопленных территориях», — отметил он.
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Краснолуцкий уточнил, что на оккупированных территориях Украины последствия теракта оккупантов можно будет оценить только после полной их деоккупации.
Тогда специалисты смогут взять пробы грунтов и воды.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично. Речь идет о почти 30 населенных пунктах.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается третьи сутки. На оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа. Мэр Олешек сообщил о первых погибших.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.
В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.