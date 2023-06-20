Подрыв Каховской ГЭС: подтопленными остаются 39 населенных пунктов 20 июня, 02:41 Подтопление в Голой Пристани на Херсонщине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС подтопленными остаются 39 населенных пунктов.

Он отметил, что украинские спасатели за сутки откачали почти 24 тысячи кубометров воды.

«Эвакуировали 3 773 человека и 284 животных. К сожалению, погибли 18 человек. 14 — от утопления, 4 — от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести — 31 человек», — заявил Клименко.

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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Инфографика: NV