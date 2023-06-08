Кинбурнская коса временно стала островом из-за подрыва Каховской ГЭС 8 июня, 02:42 Кинбурнская коса отрезана от материковой Украины (Фото:LesyaUA7Evropa/Twitter)

Южный лесной офис сообщил, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС Кинбурнская коса водой была отрезана от материка.

Сообщается, что в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком полностью затоплена. С Кинбурнской косы до материка наземным транспортом добраться уже невозможно.



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Отмечается также, что на полуострове масштабные лесные пожары.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.

Инфографика: NV