Кинбурнская коса может временно стать островом после подрыва Россией Каховской ГЭС — Гуменюк 6 июня, 16:20 Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Схеми/Planet Labs)

Кинбурнская коса в Николаевской области может временно стать островом после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что Кинбурнская коса — это опасная зона для россиян, в том числе в экологическом смысле.

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«Подтопление может быть и там достаточно критическим, вплоть до того, что временно полуостров может стать островом», — сказала она.

Гуменюк добавила, что подрыв ГЭС усложнит логистику врага, которые находились на Кинбурнской косе постоянно.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.