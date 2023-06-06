«Водохранилище мы потеряли». Мусорники и туалеты окажутся под водой. Все о последствиях подрыва Каховской ГЭС — интервью с экологом 6 июня, 13:07 NV Премиум Подтопленный стадион в Новой Каховке по состоянию на 11 часов утра после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС (Фото:t.me/Tsaplienko)

Профессор кафедры экологии Национального университета Киево-Могилянская академия, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов рассказал в интервью Radio NV какими будут последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

— Есть ли понимание того, как сейчас будут развиваться события вокруг этой катастрофы? Когда вода достигнет пика? Как быстро начнет спадать и какие территории могут быть подтоплены?

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— Этот вопрос достаточно сложный. Вода, по оценкам специалистов, сегодня может достичь 200 метров от уреза воды — дополнительно с левой стороны Днепра, то есть где-то на 200 метров будет увеличена водность, эдакий новый водоем появится. Конечно, это огромные проблемы.

Прежде всего — экологические проблемы, потому что это касается и биоразнообразия и сельскохозяйственных угодий. А главное, что эта опасность связана с тем, что там находятся населенные пункты, которые абсолютно не были приспособлены к тому, чтобы там подобная ситуация произошла. То есть там есть и свалки, и отходы, и туалеты, и все, что связано с жизнедеятельностью. И все это будет под водой. Все это будет влиять на эпидемиологическую ситуацию.

К тому же это изменения в состоянии экологических систем на этой территории. Это влияние на орошение, на сельскохозяйственное потом использование этих территорий. То есть убытки огромные.

Также будет осложнение водообеспечения для тех населенных пунктов, которые брали воду из Каховского водохранилища, потому что это водохранилище за несколько часов фактически исчезнет. Таким образом это очень большая проблема. Мы к ней, по моему мнению, не были готовы. И сейчас надо решать эту ситуацию очень оперативно.

Инфографика: NV

— Действительно ли вообще не рассматривалась такая ситуация? На самом деле еще в октябре прошлого года и разведка сообщала, что такие действия от оккупантов готовятся. Возможно, разрабатывался какой-то план действий?

— Конечно. Вы видите, сегодня началась срочная эвакуация; есть активности для того, чтобы мы спасли людей, спасли наиболее важную часть того, что можно оперативно вывезти.

Но в целом мы же не можем сказать, что эта вода спадет за какой-то короткий промежуток времени. Нет, к сожалению, она будет долго там находиться.

Сколько? Сегодня трудно сказать. Надо провести определенные хотя бы исследования с учетом особенности почв. Поэтому о том, сколько воды в результате туда попадет, мы хотя бы ориентировочно сможем сказать не раньше чем завтра-послезавтра, когда будем видеть постоянную ситуацию с водностью в этой части Херсонской области.

— А относительно водоснабжения населенных пунктов выше по течению? Что мы понимаем в этом плане? О каком масштабе идет речь? Уже в Кривом Роге говорят, что ситуация сложная по состоянию даже на сейчас. Чем можно будет заменять воду? Или какие могут быть варианты в этом случае?

— При любых условиях не везде будут альтернативы. Например, перевести людей на подземное водоснабжение достаточно трудно. Можно говорить только о каких-то индивидуальных возможностях в этом отношении.

Но я надеюсь на то, что принципиально водообеспечение не изменится выше по течению, выше по разрыву дамбы; что там ситуация не будет такой критической.

Но определенное количество людей, конечно, пострадают. Мне пока трудно об этом говорить, потому что я не вижу как будет выглядеть зеркало Днепра на отрезке от Каховского водохранилища и ниже. А сверху, выше по течению, я не уверен, что там будет какая-то катастрофическая ситуация. Но сложности могут быть, конечно.

— Мы сейчас слышим от гауляйтеров, которые находятся на левобережье, что «никакой паники нет», в эвакуации нет необходимости. Хотя мы же знаем, что левобережье ниже находится чем правый берег. Возможны подтопления на левом берегу. Какая ситуация может сложиться на левом берегу, который сейчас оккупирован рашистами?

— Там возникнет сложнейшая ситуация, потому что, конечно, большая часть воды уйдет на левый берег. Там будет больше подтопления и там будет большее количество опасностей, связанных с эпидемиологической ситуацией, обеспечением базовых потребностей в жизнедеятельности.

Что касается эвакуации на этом участке, который сейчас находится под оккупацией, трудно сказать. Но точно рашисты не будут заниматься судьбой простых людей. И это будет, видимо, решаться как-то стихийно.

— Запорожская атомная электростанция, что мы понимаем о влиянии на нее?

— Это будет проблемой для охлаждения так называемых прудов-охладителей, которые питаются частично из Каховского водохранилища. И там действительно ситуация будет усложняться. Надеюсь, она не станет критической. Надо наблюдать, мониторить.

Но, действительно, дальнейшая судьба Запорожской атомной станции будет решаться уже в совсем других реальностях. Сегодня ситуация сложная, но не катастрофическая.

— Как это может повлиять на предприятия, которые тоже используют очень много воды? Какое количество предприятий может оказаться в зоне риска?

— Определенное количество предприятий будет под риском. Источники водопотребления на сегодня есть. При резком снижении количества водности на той территории, где находится Каховское водохранилище, конечно, они не будут получать воду. Насколько это повлияет на их работу и сколько этих предприятий — сказать трудно. Но как только ситуация будет уравновешена, как только мы увидим устойчивый слой водности того, что останется от Каховского водохранилища и ниже, тогда мы сможем сказать конкретно, какое количество предприятий останется без доступа к воде.

Сегодня надо, опять же, физически подождать несколько часов. Я надеюсь, что на завтра мы уже получим [оценку] ситуации более-менее адекватную.

— Есть сообщения о том, что дамба и Каховская ГЭС полностью разрушены и не могут быть восстановлены. Как вы видите дальнейшую судьбу территорий, когда будет деоккупирована вся Херсонщина? Что будет с этим местом? Как его будут восстанавливать, когда его можно будет отстроить и какие это ресурсы?

— Отстроить — это очень большие ресурсы. Скорее всего, мы не будем восстанавливать и строить новую гидростанцию на этом месте, нет на сегодня особой необходимости. Это очень большие деньги и не очень будет большой результат.

По водохранилищу и управлению водностью на этой территории русла Днепра: будут приняты гидротехнические решения, в зависимости от того, какую мы ситуацию получим после деоккупации. Конечно, какие-то работы обязательно будут проведены.

Но, к сожалению, мы сегодня видим, что, вероятно, Каховское водохранилище мы уже потеряли и это навсегда. И новая ситуация с водностью ниже Каховского водохранилища — это тоже будет для нас большим вызовом — и для хозяйствования, и для состояния окружающей среды, и для экологической природы, техногенной опасности — для всего, что с этим связано. Будем решать этот вопрос. Это очень большие расходы, очень большие риски потенциальные, которые сегодня мы может только начинаем осознавать.

— Как на Крым повлияет вот это событие?

— Она не повлияет на Крым. Почти не повлияет на Крым. Почему? Потому что Крым не обеспечивается с 2014 года водой из Днепра. В апреле 2014 года было прекращено водоснабжение по Северо-Крымскому каналу. Потом рашисты взорвали плотину и начали поставки воды по Северо-Крымскому каналу после оккупации Херсона. Но вода шла по неподготовленному дну Северо-Крымского канала. Она была с очень высоким уровнем мутности и использовать ее для коммунально-бытовых нужд было невозможно.

Вода, которую они фактически воровали у Украины, использовалась для нужд сельского хозяйства, для орошения. Но тоже из-за ее механического состояния это было очень трудно делать.

Крым для бытово-коммунальных проблем использует ту воду, которая накапливается в водохранилищах, которые наполняются естественным путем через осадки. Плюс часть Крыма использует подземное водное питание для собственных нужд.

Таким образом ситуация не повлияет на повседневную жизнь крымчан, я так считаю.

— Вы понимаете мотивы совершения такой трагедии этими тварями?

— Месть. Это месть за то, что началась вторая фаза войны, что война перешла в другую стадию. Война идет не так, как российские захватчики это себе представляли.

Начались определенные беспорядки, как мы видим, уже на территории Белгородской области. Я думаю, это просто месть.

Они не могут помешать нашим способностям к ведению дальнейшей войны через ракетные атаки, через дроны. Вот решили: что еще можно плохого сделать? Создать огромную экологическую катастрофу на юге нашего государства! Там нет рацио. Для них оно ни на что не повлияет. Это просто желание создать проблемы для Украины.