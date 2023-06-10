В Херсонской области продолжает спадать вода, но сильные дожди могут это замедлить — ОВА 10 июня, 10:01 Херсон после подрыва россиянами Каховской ГЭС, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

В Херсонской области продолжает спадать уровень воды после подрыва Каховской ГЭС, но дожди могут этот процесс немного замедлить.

Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин в субботу, 10 июня.

По его словам, сейчас средний уровень подтопления — 4,72 метра. Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр. Однако синоптики прогнозируют сильные дожди в воскресенье, 11 июня.

Видео дня

«Поэтому нас ждет еще одно испытание. Дожди немного замедлят спад воды и, конечно, добавят людям лишних хлопот», — сказал Прокудин.

На правом берегу Херсонской области всего затоплены 35 населенных пунктов, под водой 3763 дома. Наиболее подтоплены Херсон, Белозерка, Зимовник. Всего из зоны подтопления эвакуировали уже более 2500 человек.

На оккупированном левом берегу, по словам главы Херсонской ОВА, ситуация критическая. В Голой Пристани и Великокардашинском старостинском округе вода отошла на 20−30 сантиметров, но интенсивность спада уменьшилась. Прокудин говорит, что оккупанты не только препятствуют эвакуации, но и угрожают расстрелом местным, которые хотят помочь другим людям.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук 8 июня сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.



По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек и еще 13 пропали без вести.