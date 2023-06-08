Молитва под звуки взрывов. Как в частично затопленном Херсоне происходит эвакуация людей — видео NV 8 июня, 23:24 Последствия подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Владислав Смилянец)

По состоянию на четверг, 8 июня, в Херсонской области после подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплены 32 населенных пункта и 3625 домов на правом берегу Днепра. В настоящее время, эвакуированы 2339 человек, из них 120 детей.

NV публикует видео из подтопленного Херсона, на которых видно, как несокрушимый украинский народ отважно переживает все невзгоды.

Людмилу Николаевну, 85-летнюю жительницу района Остров в Херсоне, эвакуировали после двух суток с момента прибытия воды.

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Под звуки взрывов, которые не прекращаются целый день в городе, Людмила Николаевна читает молитву израильским врачам, которые забирают ее на скорой.

«Это Вам за добро», — говорит женщина.

В затопленном частично городе Херсон, после подрыва ГЭС российскими войсками, местные жители помогают друг другу, используя даже сап.

На видео мужчина рассказывает о непокоренности украинского народа.

«Они запускают электрогенераторы, пекут хлеб. Только наши украинцы в такой тяжелой ситуации не падают духом. Честно говоря — это очень приятно видеть таких граждан, которые борются несмотря на проблемы, которые создала нам Россия», — говорит местный житель.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Президент назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Украина и ООН согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонской области при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.