Каховское водохранилище высохло после подрыва ГЭС Россией — спутниковые снимки 20 июня, 21:31 Каховское водохранилище после подрыва ГЭС российскими оккупантами (Фото:War Mapper / Twitter)

​Каховское водохранилище высохло после прорыва дамбы ГЭС российскими оккупантами, свидетельствуют спутниковые снимки.

OSINT-блогер WarMapper опубликовал новые снимки Каховского водохранилища со спутников Copernicus Sentinel. На них видно, что резервуара фактически больше не существует.

WarMapper отмечает, что появившийся пустырь едва ли позволит просто пересечь местность, но явно откроет новые возможности в маневрировании и для российских оккупантов, и для ВСУ.

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Кроме того, на спутниковых снимках заметно, что на поверхность после осушения Днепра вышел затопленный в 1930-х годах остров Тавань. В XVII веке там находились турецкие крепости.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.