В Запорожье из-за обмеления Днепра можно увидеть старый мост, пробывший под водой более 80 лет — видео 5 июля, 19:33 Каховская ГЭС (Фото:скриншот видео REUTERS)

В Запорожье из-за резкого обмеления Днепра после российского теракта на Каховской ГЭС теперь можно увидеть старую переправу через реку.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналисты отмечают, что после обмеления Днепра показались остатки фундамента мостовых переходов, которые построили сразу после освобождения города от нацистских захватчиков в 1943-м.

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«Мост длиной почти два километра был временный и просуществовал до 1953-го. Впоследствии его разобрали, оставив в воде конструкции фундамента», — сообщили журналисты.

Остатки старого моста возле Запорожья

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что повлекло масштабную экологическую катастрофу. В результате действий российских захватчиков под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов, а 16 тысяч жителей подлежали эвакуации.

Инфографика: NV

Украинские власти оценили ущерб для экологии от катастрофы в размере 1,5 миллиарда долларов, а также сообщили, что под угрозой гибели по меньшей мере 20 тысяч животных. Центр национального сопротивления предупредил о существенном риске вспышки инфекционных болезней в местах подтопления.

После схода воды Днепр вернулся в свое русло 70-летней давности, а на местах затопления начали находить исторические реликвии разных эпох.

