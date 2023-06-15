Подрыв Каховской ГЭС: в Greenpeace сообщили о затоплении 32 объектов с химикатами, нефтью и бензином
Затопленная Новая Каховка, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)
Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС затоплены по меньшей мере 32 заправочные станции, склады и нефтеперерабатывающие заводы, что может привести к утечке химикатов, нефти и бензина.
Об этом украинское представительство международной организации Greenpeace написало в Facebook.
По исследованию, проведенному на основе спутниковых данных, по меньшей мере 150 тонн моторного масла вытекло в воду в первые дни катастрофы.
В организации сообщили, что даже небольшого количества химикатов достаточно, чтобы загрязнить почву и водоемы, что значительно усложнит доступ к чистой воде.
Там отметили, что сильное загрязнение может вызвать затопление промышленных зон, откуда химикаты будут смываться вниз по течению, забрунировать Черное море и прибрежные районы.
Сообщается, что последствия катастрофы почувствуют и животные, поскольку это загрязнит их ареал обитания.
Немецкий химик Greenpeace Манфред Сантен отметил, что почвы и водоемы могут быть непригодными для производства продуктов и источником питьевой воды в течение многих лет, если их не восстанавливать должным образом.
Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС, из Каховского водохранилища вытекла значительная часть его объема.
Он подчеркнул, что ситуация в заповедниках остается критической. Под угрозой исчезновения находится 30% природно-заповедного фонда Херсонщины.
Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.