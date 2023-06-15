Подрыв Каховской ГЭС: в Greenpeace сообщили о затоплении 32 объектов с химикатами, нефтью и бензином 15 июня, 16:29 Затопленная Новая Каховка, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС затоплены по меньшей мере 32 заправочные станции, склады и нефтеперерабатывающие заводы, что может привести к утечке химикатов, нефти и бензина.

Об этом украинское представительство международной организации Greenpeace написало в Facebook.

По исследованию, проведенному на основе спутниковых данных, по меньшей мере 150 тонн моторного масла вытекло в воду в первые дни катастрофы.

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Инфографика: Greenpeace

В организации сообщили, что даже небольшого количества химикатов достаточно, чтобы загрязнить почву и водоемы, что значительно усложнит доступ к чистой воде.

Там отметили, что сильное загрязнение может вызвать затопление промышленных зон, откуда химикаты будут смываться вниз по течению, забрунировать Черное море и прибрежные районы.

Сообщается, что последствия катастрофы почувствуют и животные, поскольку это загрязнит их ареал обитания.

Немецкий химик Greenpeace Манфред Сантен отметил, что почвы и водоемы могут быть непригодными для производства продуктов и источником питьевой воды в течение многих лет, если их не восстанавливать должным образом.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС, из Каховского водохранилища вытекла значительная часть его объема.

Он подчеркнул, что ситуация в заповедниках остается критической. Под угрозой исчезновения находится 30% природно-заповедного фонда Херсонщины.

Войска РФ взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Они контролировали станцию более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



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