В Одесской области начинается мор рыб, море становится «свалкой и кладбищем животных» — видео пограничников 10 июня, 14:00 На побережье Одесской области находят бытовую технику и мебель (Фото:ГПСУ)

Госпогранслужба Украины показала последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС для Одесской области. В Черное море выносит вещи людей и боеприпасы, начинается мор рыбы.

Об этом ГПСУ сообщила в субботу, 10 июня.

По словам пограничников, море «превращается в свалку и кладбище животных».

«В нем плавают дома и их фрагменты, мебель, бытовая техника, автомобили. Начинается мор рыб. Последствия экоцида — ужасные. Вместе с тем вода несет мины и боеприпасы», — рассказали в ГПСУ.

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Там призывают жителей, которые обнаружили опасные предметы, обращаться в соответствующие службы.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По данным властей, по состоянию на 10 июня на правом берегу затоплены 35 населенных пунктов. В общей сложности из зоны подтоплений эвакуировали уже более 2500 человек.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук 8 июня сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.



По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек и еще 13 пропали без вести.