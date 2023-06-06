Подрыв Каховской ГЭС: эвакуированы около 1300 человек, в МВД говорят, что вода будет прибывать еще минимум сутки
Подорванная россиянами дамба Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:via REUTERS)
По состоянию на 15:00 вторника, 6 июня, в Херсонской области эвакуировали около 1300 человек после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram, предварительно, подтопило 13 населенных пунктов на правом берегу Днепра и более 260 домов. Местные власти вместе со спасателями и полицейскими эвакуируют людей в зонах подтопления.
В Нацполиции предупредили, что в воде в зоне подтопления Каховской ГЭС плавают боеприпасы, и напомнили, что к взрывоопасным предметам нельзя подходить и трогать их.
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Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона сказал, что после подрыва оккупантами ГЭС вода будет прибывать еще минимум 20−24 часа. По его словам, уровень воды на правом берегу превышает два метра.
«Наши граждане четко должны понимать, что, где бы кто ни находился — на островах, на территории Херсона, в населенных пунктах, которые сейчас подтоплены или затоплены, уже 24, — мы придем на помощь… Мы ожидаем, что вода будет прибывать на протяжении еще как минимум 20−24 часов, поэтому будем работать круглосуточно для того, чтобы прийти на помощь», — подчеркнул он.
Клименко также заявил, что войска страны-террориста продолжают обстреливать территорию, на которой проводят эвакуацию.
Каховская ГЭС — что известно о подрыве
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.
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