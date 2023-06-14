Эстония предоставит Украине оборудование на €457 тысяч для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС 14 июня, 16:45 Последствия подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Эстония передаст Украине оборудование почти на 457 тысяч евро для ликвидации последствий наводнения, которое произошло в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Спасательный департамент Эстонии.

В частности, Эстония отправит шланги, насосы, лодки, гидрокостюмы, резиновые штаны, жилеты и прочее.

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«Сейчас приоритетом является эвакуация людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать ущерб и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так», — рассказал генеральный директор Спасительного департамента Марго Клаос.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.