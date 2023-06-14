Дрон доставил гуманитарную помощь украинцам на оккупированное левобережье Херсонской области — видео 14 июня, 23:31 Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Инна Вареница)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился эксклюзивными кадрами с временно оккупированного левого берега Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Он опубликовал у себя в Telegram видео, на котором украинский ударный дрон Vampire доставляет гуманитарную помощь нуждающимся в оккупации.

По его словам, россияне не эвакуируют местных жителей затопленных районов и не предоставляют такой возможности Украине. Поэтому на помощь людям приходит ударный дрон Vampire, который ранее использовался на поле боя, а теперь доставляет помощь людям в оккупации.

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«Украина ежедневно борется за жизнь людей, которые оказались в ловушке», — подчеркнул Федоров.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям по поводу подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

По состоянию на утро в Херсонской области уровень воды снизился почти до двух метров, подтопленными остаются десятки населенных пунктов.