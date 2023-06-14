Ситуация в Херсонской области: уровень воды снизился почти до двух метров, подтопленными остаются десятки населенных пунктов 14 июня, 10:56 Большая вода продолжает отступать в Херсонской области (Фото:Oleksandr Klymenko/Reuters)

Вода, которая подтопила населенные пункты в Херсонской области после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС, продолжает отступать.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации, по состоянию на утро среды, 14 июня, уровень воды составляет 2,13 метра. За 12 часов он опустился на 32 см.

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Подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов на правом берегу Днепра. Вода полностью отошла от сел Завет, Бобровый Кут и Бургунка.

Всего под водой остаются 3103 жилых дома. За прошедший день вода отошла от около полутысячи домов.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

В последние дни вода начинает постепенно отступать. Известно о гибели 12 человек в Херсонской и Николаевской областях. Количество погибших на территории оккупированного левобережья Херсонской области неизвестно.

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Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.