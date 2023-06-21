Ситуация в оккупированной Голой Пристани: разрушения домов после подтопления катастрофичны, под завалами остаются тела погибших 21 июня, 12:58 Оккупированная Голая Пристань после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Уровень воды в оккупированной Голой Пристани на левобережье Херсонской области постепенно спадает, но разрушения домов катастрофичны.

Об этом сообщили в городской военной администрации в Telegram.

По данным властей, по состоянию на утром среды, 21 июня, остаются частично подтопленными восточная, центральная и береговая части города.

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«Разрушение домов в подтопленных частях города катастрофическое. Под завалами остаются тела погибших. Канализационные системы в центральной и восточной части в воде. Газо- и электроснабжение в большей части отсутствует», — отметили там.

Местные жители возле многоэтажных домов Голой Пристани продолжают спасаться приготовлением пищи на кострах во дворах.

В военной администрации также рассказали о ситуации в громаде.

В населенных пунктах Кардашинка и Коханы после схода воды наблюдаются большие внутренние разрушения зданий. В постройках на глиняной основе присутствует вымывание глины, что может вызвать за собой разрушение зданий в дальнейшем.

«Мебель и бытовую технику из домов вымыло во двор. На некоторых улицах дома разрушены полностью. Пока ориентировочное количество разрушенных домов в этих населенных пунктах установить невозможно», — отметили власти.

Деревня Большая Кардашинка затоплена ориентировочно на 35%. Количество разрушенных домов — ориентировочно 20%.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Подтопило десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погиб 21 человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удавалось проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

Уровень воды в подтопленных населенных пунктах значительно снизился, начинаются работы по устранению последствий подрыва Каховской ГЭС.