Расследование подрыва Каховской ГЭС вместе с РФ: Стратком привел четыре аргумента, почему предложение Эрдогана является неприемлемым 9 июня, 14:34 Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Создание международной комиссии по расследованию подрыва на Каховской ГЭС, которую ранее предложил создать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не позволит установить все причины катастрофы и привлечь Россию к ответственности.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своей странице в Facebook.



В Страткоме приводят следующие аргументы:

Создание совместной комиссии со страной-террористом будет бессмысленным, так как РФ не признает приоритета международного законодательства над национальным. Россия не заинтересована в раскрытии правды о своем теракте на Каховской ГЭС, поэтому участие Москвы в «совместной комиссии» будет иметь деструктивный характер и не будет способствовать объективному расследованию. РФ умышленно фальсифицировала показания и данные о целом ряде собственных преступлений — от сбивания малазийского Boeing MH17 до убийства украинских военнопленных в Еленовке. Страна-агрессор не признает ни одного из своих преступлений, которые продолжает совершать с 2014-го года.

В Центре стратегических коммуникаций резюмировали, что Украина обладает достаточной доказательной базой, чтобы доказать ответственность РФ за подрыв Каховской ГЭС в международных судебных инстанциях и ожидает, когда Россия может предоставить свои «аргументы» уже во время судебного процесса.



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Предложение создать международную комиссию с участием Украины, РФ, Турции, ООН и международных экспертов для расследования причин подрыва Каховской ГЭС Эрдоган озвучил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня.

Каховская ГЭС — что известно

В ночь 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на утро пятницы погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.