Подрыв Каховской ГЭС: части пострадавших выплатят компенсации в течение двух дней 5 июля, 13:00 Продолжается выплата денежной помощи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС (Фото:АР)

В течение ближайших двух дней почти тысяче пострадавших от подрыва Каховской ГЭС выплатят денежную помощь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сколько пострадавших получат помощь в ближайшие дни

Продолжается прием и выплата единовременной денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Речь идет о выплатах от государства в размере 5000 грн на человека, который по состоянию на 6 июня 2023 года находился в пострадавших от затопления домах.

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По словам Дениса Шмыгаля, сейчас уже получили 2300 заявлений на получение компенсации. Почти тысяче заявителей переданы средства на выплату . Деньги перечислены на места и должны быть выплачены в течение двух дней.

Какие документы нужно предоставить

Пострадавшим, которые не подали заявления, сделать это нужно в управлении соцзащиты по фактическому месту жительства не позднее 31 августа этого года. С заявлением нужно предоставить следующие документы или их копии:

— документ, удостоверяющий личность или является Документ;

— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— свидетельства о рождении детей.

Всего для преодоления последствий теракта Кабмин направил более 4 млрд грн. Это средства на подвоз питьевой воды, восстановление объектов и денежные компенсации пострадавшим.

Заявление должны принимать в любом управлении соцзащиты

Пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС могут подать заявление на получение единовременной материальной денежной помощи в любом управлении социальной защиты.

Обращаем внимание, что назначение единовременной выплаты не будет осуществляться тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как ВПЛ и получают ежемесячную денежную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц от государства.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда органы соцзащиты не принимают соответствующее заявление, можно обратиться с жалобой на горячую линию Национальной социальной сервисной службы по телефону (044) 289−87−89.