Катастрофа на Каховской ГЭС будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей — ООН 7 июня, 00:54 ООН и гуманитарные организации принимают экстренные меры (Фото:REUTERS/Яна Роденбуш)

Масштабы катастрофы от подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС станут понятны в ближайшие дни. В то же время уже очевидно, что она будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Укринформ.

По его словам, уже затоплено не менее 40 населенных пунктов, но количество пострадавших сел и городов будет расти. Серьезные последствия также ожидаются в захваченных россиянами районах, но РФ не предоставляет доступа для гуманитарных миссий.

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ООН и гуманитарные организации принимают экстренные меры для оказания помощи более 16 тысяч пострадавших. Речь идет об обеспечении населения питьевой водой, денежной помощью и психосоциальной поддержке. В пострадавшие районы будут поступать электрогенераторы, оборудование для фильтрации воды и транспорт для ее перевозки, заверил Гриффитс.

Многопрофильные мобильные бригады развернуты на железнодорожных и автобусных станциях по всей Херсонской области для поддержки тех, кто нуждается в эвакуации, добавил он.

Заместитель генсека напомнил, что разрушенная плотина играла ключевую роль в обеспечении водой сельскохозяйственных земель на юге Херсонщины и на Крымском полуострове.

«Длительное наводнение нарушит сельскохозяйственную деятельность, нанесет ущерб животноводству и рыболовству и повлечет широкомасштабные долгосрочные последствия. Это серьезный удар по сектору производства пищевых продуктов», — указал Гриффитс.

Он также выразил беспокойство по поводу того, что вода перемещает мины и другие взрывоопасные предметы.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ