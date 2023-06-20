За полчаса до подрыва Каховской ГЭС подразделение оккупантов получило приказ эвакуироваться — Буданов

20 июня, 17:42
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Каховская ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Каховская ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

За полчаса до подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС подразделению, которое находилось на этой территории, приказали срочно эвакуироваться. Другие подразделения оккупантов не знали о планах страны-террориста.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона во вторник, 20 июня.

Буданов подчеркнул, что Россия сознательно пошла на акт экоцида и искусственно создала техногенную катастрофу.

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«Все сплетни и слухи о том, что, может, было иначе, не соответствует действительности. Есть много фактов, которые прямо показывают, как это происходило. Самое интересное — за полчаса [до теракта] по радиосети вышли на подразделение, которое было на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть территорию. В это же время прибыла группа спецназначения и произошло то, что произошло… Одна из машин [где, как предполагали журналисты, находилась взрывчатка] на самом деле принадлежит им», — заявил он.

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Глава украинской разведки добавил, что все подразделения российских войск, которые находились рядом, действительно не знали о подготовке ими же теракта, поэтому катастрофа «застала их врасплох».

Спикер ГСЧС Александр Хорунжий 20 июня заявил, что спасатели закончили основные работы по эвакуации жителей Херсонской области, пострадавших в результате подрыва войсками РФ Каховской ГЭС. Подтопленными остаются 818 домов, на правом берегу Днепра подтоплены четыре населенных пункта, на временно захваченном левом — 17.

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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Подтопило десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли 18 человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удавалось проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими и обстреливают спасателей.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Украинская разведка ГУР Военные преступления РФ Кирилл Буданов Война России против Украины Экоцид Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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