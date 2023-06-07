Подрыв Каховской ГЭС: заповеднику Аскания-Нова подтопление не грозит — экс-директор 7 июня, 06:51 Заповедник Аскания-Нова (Фото:Аскания-Нова / Facebook)

Биосферному заповеднику Аскания-Нова не угрожает подтопление в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. В то же время есть большая угроза для Херсонщины.

Об этом Укринформу рассказал ученый, экс-директор биосферного заповедника Аскания-Нова Виктор Гавриленко.



«Нет, для заповедника нет угрозы», — заявил Гавриленко. В то же время он указал на угрозу для Херсонщины, для всего низовья Днепра, где пострадают экосистемы.

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Гавриленко назвал это катастрофой, ведь со строительством ГЭС в регионе с 50-х годов прошлого века формировались особые природные экосистемы. «Сейчас перестраиваться будет весь край, это однозначно», — считает ученый, добавив, что этот процесс будет долгосрочным.

Эксперт напомнил, что на Левобережье в низовьях Днепра лежит крупнейшая в Европе оросительная система. Она полностью выведена из строя, и восстанавливать ее будет очень сложно, поэтому вести сельское хозяйство так, как это делались последние десятилетия, будет невозможным.

В биосферном заповеднике Аскания-Нова оккупанты фактически установили свою администрацию. Сейчас украинская команда продолжает ухаживать за животными.

Фото: Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.