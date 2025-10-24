Мужчина из Харькова взорвал гранату в поезде, он и еще три человека погибли, 24 октября 2025 года (Фото: ГПСУ)

В результате подрыва гранаты в поезде в Житомирской области в пятницу, 24 октября, погибли четыре человека, среди них — пограничница, ранены 12 человек, сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным ГПСУ, жертвами взрыва стали женщина-пограничница и двое гражданских лиц. Ранения получили двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских.

Подрыв, по данным пограничной службы, совершил житель Харькова. Он бросил гранату во время проверки документов в контролируемом пограничном районе. В результате полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

Реклама

ГПСУ также сообщает, что ранее он уже задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее 24 октября сообщалось о взрыве гранаты в пригородном поезде Овруча. СМИ писали о пяти погибших и двух пострадавших.