Югу грозит опустынивание из-за осушения Каховского водохранилища — Минобороны 6 сентября, 05:05 Вид на дамбу Новой Каховки с оккупированной Россией территории Украины (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Вследствие подрыва россиянами Каховского водохранилища могут усилиться тенденции опустынивания (аридизации) юга Украины. Эта территория станет пустыней.

Об этом заявил офицер Главного управления противоминной деятельности гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны Украины Владислав Дударь, передает Укринформ.

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«Но есть некоторые негативные прогнозы (от специалистов — ред.), которые говорят о возможности все же увеличения процесса аридизации Херсонской области», — подчеркнул Дударь.

По его словам, большинство специалистов не склоняется к тому, что эта территория станет пустыней, потому что общее количество осадков в Херсонской области составляет примерно 400 миллиметров в год, а пустыни той же Испании обычно имеют примерно осадки в 200 миллиметров в год.

Но, как заявил представитель Минобороны, из-за того, что экосистема Херсонской области в основном — антропогенная, то из-за отсутствия ведения сельского хозяйства, осушение Каховского водохранилища может повлиять негативно на процесс опустынивания юга Украины.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично, более 75 человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».

Депутаты Европейского парламента решительно осудили подрыв дамбы Каховской ГЭС и назвали это военным преступлением России.