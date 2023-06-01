Пограничники высмеяли подрыв Россией дороги на границе с Украиной и Беларусью 1 июня, 10:49 Момент подрыва дороги возле монумента Три сестры на границе Украины, Беларуси и РФ (Фото:Скриншот видео braga32/Telegram)

Подрыв Россией дороги на стыке границ с Украиной и Беларусью является демонстрацией, что оккупанты ожидают какого-то «нападения», заявили в Госпогранслужбе.

Спикер украинского ведомства Андрей Демченко в эфире национального телемарафона заявил, что россияне взорвали дорогу сообщением Чернигов-Брянск.

«Скорее всего, они хотели продемонстрировать, что они ожидают какого-то „нападения“ из Украины. Или это какая-то демонстрация, что они „силой не допустят такого вторжения“», — отметил он.

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Демченко добавил, что Украина не собирается нападать на Россию, а Силы обороны лишь защищают свою территорию.

Представитель ГПСУ также потроллил россиян и посоветовал подорвать «центр принятия решений» страны-террориста.

Накануне стало известно, что Россия подорвала дорогу в Брянской области на границе с Украиной и Беларусью, вероятно, опасаясь рейдов российских добровольцев и «наступления» ВСУ.

Видео мощного взрыва на участке возле монумента так называемой «дружбы народов» Три сестры опубликовала российская пропаганда.

Там заявили, что подорвана дорога на «танкоопасном направлении», которую ВСУ якобы могли «когда-то попытаться использовать для попыток атак».