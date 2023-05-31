Маляр объяснила, зачем россиянам подрывать дорогу в Брянской области

31 мая, 22:45
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Момент подрыва дороги возле монумента Три сестры на границе Украины, Беларуси и РФ (Фото:Скриншот видео braga32/Telegram)

Момент подрыва дороги возле монумента Три сестры на границе Украины, Беларуси и РФ (Фото:Скриншот видео braga32/Telegram)

Подрыв российскими оккупантами части дороги у КПП Три сестры в Брянской области — информационно-психологическая операция страны-агрессора. Такое мнение высказала заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире 24 канала в среду, 31 мая.

«Все это укладывается в рамки информационно-психологических операций с их стороны», — отметила Маляр.

Она добавила, что, помня историю отношений Украины со страной-агрессором, россияне — «мастера прятать одни действия под другими, находить формальные поводы для оправдания своих действий». Замминистра напомнила, что Россия незаконно перешла границу Украины и пытается захватить украинское государство.

Видео дня

Российские пропагандисты 31 мая опубликовали видео подрыва дороги в Брянской области на границе с Украиной и Беларусью. По версии страны-агрессора, это дорога на «танкоопасном направлении», которую ВСУ якобы могли «когда-то попытаться использовать для попыток атак».

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22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

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Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона это опровергли.

В РДК и Легионе заявили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Фейк Российская пропаганда Брянская область Война России против Украины Анна Маляр

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