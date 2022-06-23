В Сумской области произошел двойной подрыв на мине: взорвалась машина полицейских, один погибший, семеро раненых

23 июня, 10:55
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В Сумской области подорвалась машина полицейских (Фото:НПУ)

В Сумской области подорвалась машина полицейских (Фото:НПУ)

В результате подрыва машины полицейских на мине в Сумской области есть погибший, семь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Глава ОВА уточнил, что вечером 22 июня машина подорвалась на мине, травмировалось два человека.

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Когда на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате ранения получили еще пять человек.

Один человек погиб на месте.

21 июня российские дроны-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду Сумской области, сообщалось о четырех пострадавших.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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