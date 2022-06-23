В Сумской области произошел двойной подрыв на мине: взорвалась машина полицейских, один погибший, семеро раненых
В Сумской области подорвалась машина полицейских (Фото:НПУ)
В результате подрыва машины полицейских на мине в Сумской области есть погибший, семь человек получили ранения.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
Глава ОВА уточнил, что вечером 22 июня машина подорвалась на мине, травмировалось два человека.
Когда на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате ранения получили еще пять человек.
Один человек погиб на месте.
21 июня российские дроны-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду Сумской области, сообщалось о четырех пострадавших.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.