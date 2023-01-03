В Херсонской области авто с гражданскими подорвалось на взрывчатке: два человека погибли — ОВА

3 января, 13:26
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В Бериславском районе Херсонской области автомобиль с гражданскими подорвался на российской взрывчатке, в результате чего двое мужчин погибли.

Об этом во вторник, 3 января, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, в Херсонской области еще много заминированных территорий. Саперы каждый день работают над разминированием, но количество вражеских снарядов очень велико.

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В понедельник, 2 января, в Херсонской области два человека погибли из-за российских обстрелов. Еще девять жителей региона получили ранения разной степени тяжести.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Херсонская область Подрыв автомобиля Взрывчатка Война России против Украины Ярослав Янушевич

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