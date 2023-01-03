В Херсонской области авто с гражданскими подорвалось на взрывчатке: два человека погибли — ОВА
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
В Бериславском районе Херсонской области автомобиль с гражданскими подорвался на российской взрывчатке, в результате чего двое мужчин погибли.
Об этом во вторник, 3 января, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
По его словам, в Херсонской области еще много заминированных территорий. Саперы каждый день работают над разминированием, но количество вражеских снарядов очень велико.
В понедельник, 2 января, в Херсонской области два человека погибли из-за российских обстрелов. Еще девять жителей региона получили ранения разной степени тяжести.