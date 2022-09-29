«Жива, но испугалась до полусмерти». Мэр Мелитополя подтвердил подрыв авто коллаборантки
Украинские силы сопротивления подорвали авто коллаборантки в захваченном Мелитополе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров подтвердил подрыв авто местной коллаборантки Елены Шапуровой силами украинского сопротивления.
«Уточнена информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой. По данным очевидцев предательница жива, но испугалась до полусмерти», — написал он в своем Telegram.
По словам Федорова, до войны Шапурова «прославилась» многочисленными коррупционными схемами в колледже. Теперь она возглавила оккупационный «департамент образования» и всячески помогала оккупантам насаждать российский режим «образования».
29 сентября в жилом районе захваченного Мелитополя прогремел мощный взрыв возле промышленно-экономического колледжа, взорвалось авто.
СМИ сообщали, что взорвался красный Ланос, на котором ездила коллаборантка — директор фейкового «департамента образования» Елена Шапурова.
На захваченных РФ территориях Украины действуют партизаны, в частности, в Запорожской области.
25 сентября на севере Мелитополя взорвался автомобиль, тогда не уточнялось, кто находился за рулем.
За несколько дней до этого взрыв произошел в районе центрального рынка города. По предварительной информации, подорвали магазин, в котором продавали военную форму.