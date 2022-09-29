«Жива, но испугалась до полусмерти». Мэр Мелитополя подтвердил подрыв авто коллаборантки 29 сентября, 10:56 Украинские силы сопротивления подорвали авто коллаборантки в захваченном Мелитополе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров подтвердил подрыв авто местной коллаборантки Елены Шапуровой силами украинского сопротивления.

«Уточнена информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой. По данным очевидцев предательница жива, но испугалась до полусмерти», — написал он в своем Telegram.

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По словам Федорова, до войны Шапурова «прославилась» многочисленными коррупционными схемами в колледже. Теперь она возглавила оккупационный «департамент образования» и всячески помогала оккупантам насаждать российский режим «образования».

29 сентября в жилом районе захваченного Мелитополя прогремел мощный взрыв возле промышленно-экономического колледжа, взорвалось авто.

СМИ сообщали, что взорвался красный Ланос, на котором ездила коллаборантка — директор фейкового «департамента образования» Елена Шапурова.

На захваченных РФ территориях Украины действуют партизаны, в частности, в Запорожской области.

25 сентября на севере Мелитополя взорвался автомобиль, тогда не уточнялось, кто находился за рулем.

За несколько дней до этого взрыв произошел в районе центрального рынка города. По предварительной информации, подорвали магазин, в котором продавали военную форму.

