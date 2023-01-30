Российские подрядчики отказываются строить фортификации на временно оккупированных территориях Украины — ЦНС

30 января, 17:45
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Разбор завалов на месте удара по российским солдатам в оккупированной Макеевке, 3 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разбор завалов на месте удара по российским солдатам в оккупированной Макеевке, 3 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские строительные компании-подрядчики отказываются строить фортификационные сооружения на временно оккупированной территории Украины из-за неспособности армии РФ обеспечить безопасность работников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Подрядчики оккупантов, которые строят фортификационные сооружения, отказываются работать в Украине», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что российская компания Стройком отказалась отправлять работников на временно оккупированные регионы Луганской области из-за неспособности армии России обеспечить безопасность работников подрядчика.

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«При этом не только на передовой, но и в тылу, ведь местные не принимают „гастролеров“ из России», — сообщили в центре.

10 января СМИ сообщали, что в результате удара защитников Украины по селу Лантратовка Луганской области в декабре могли погибнуть более 80 россиян, большинство — строители из Новосибирска, приехавшие на оккупированную украинскую территорию «на заработки».

https://www.youtube.com/embed/Tx5IIGG5Zl4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Строители Войска РФ

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