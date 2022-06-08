Настоящий герой. 15-летний украинец помог ВСУ уничтожить колонну российской техники, которая двигалась в сторону Киева — The Telegraph 8 июня, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Украинский подросток Андрей Покраса использовал игрушечный дрон, чтобы помочь ВСУ уничтожить колону российской техники, наступающей на столицу, сообщает The Telegraph.

15-летний украинец смог заметить колонну военных машин со своего дрона — его попросили помочь из-за опыта работы с подобными устройствами. Подросток поделился информацией с украинскими военными, которые в итоге смогли уничтожить колонну.

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«Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом регионе. Он настоящий герой, герой Украины», — сказал командующий подразделением беспилотной разведки вооруженных сил Юрий Касьянов.

Сам Покраса заявил, что это была одна из самых больших колонн, которые двигались по Житомирской трассе.

«Нам удалось ее найти, потому что один из грузовиков часто включал фары», — сказал он.

По его словам, когда он заметил конвой, было «очень, очень страшно», но он был полон решимости не позволить российским оккупантам вторгнуться в его город.



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