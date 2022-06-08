Настоящий герой. 15-летний украинец помог ВСУ уничтожить колонну российской техники, которая двигалась в сторону Киева — The Telegraph

8 июня, 11:56
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Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Украинский подросток Андрей Покраса использовал игрушечный дрон, чтобы помочь ВСУ уничтожить колону российской техники, наступающей на столицу, сообщает The Telegraph.

15-летний украинец смог заметить колонну военных машин со своего дрона — его попросили помочь из-за опыта работы с подобными устройствами. Подросток поделился информацией с украинскими военными, которые в итоге смогли уничтожить колонну.

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«Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом регионе. Он настоящий герой, герой Украины», — сказал командующий подразделением беспилотной разведки вооруженных сил Юрий Касьянов.

Сам Покраса заявил, что это была одна из самых больших колонн, которые двигались по Житомирской трассе.

https://www.youtube.com/watch?v=PcfxDAd6QCQ

«Нам удалось ее найти, потому что один из грузовиков часто включал фары», — сказал он.

По его словам, когда он заметил конвой, было «очень, очень страшно», но он был полон решимости не позволить российским оккупантам вторгнуться в его город.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Подростки Дроны Война России против Украины

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