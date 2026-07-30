В Киевской области подростки сбросили из окна седьмого этажа пакет с водой, чтобы повторить тренд — он попал в коляску с младенцем

30 июля, 13:39
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Дети сбросили пакет с водой, который попал в коляску с младенцем (Фото: Национальная полиция Украины)

Дети сбросили пакет с водой, который попал в коляску с младенцем (Фото: Национальная полиция Украины)

В Киевской области двое подростков решили повторить тренд из соцсетей и сбросили из окна седьмого этажа пакет с водой. Он попал в детскую коляску с трехмесячным младенцем.

Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в полиции Киевской области.

Инцидент произошел 28 июля в Васильковской территориальной общине. В полицию обратился отец пострадавшего ребенка и рассказал о случившемся.

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Правоохранители выяснили, что двое 14-летних подростков были в гостях у знакомого и решили повторить видео, увиденное в социальных сетях. Подростки наполнили водой два прозрачных пакета и выбросили их из окна многоэтажки; один из пакетов попал в коляску с младенцем.

Медики осмотрели ребенка и вместе с матерью доставили его в больницу.

На матерей обоих мальчиков составили административные материалы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Дело передадут в суд.

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Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Соцсети Полиция Киевская область Видео Хулиганство

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