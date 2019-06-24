На полигоне МВД под Днепром во время учений ранили подростка Вчера, 22:18 399 Цей матеріал також доступний українською dduvs_ua/Instagram dduvs_ua/Instagram

В понедельник, 24 июня, на полигоне в селе Партизанское Днепропетровской области во время учебных стрельб 15-летний подросток получил ранение.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в Государственном бюро расследований.

Практика стрельбы из автоматического оружия проводилась среди курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

В результате парень 2004 года рождения получил огнестрельное ранение в область правого бедра. Как он оказался на линии огня — неизвестно.

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«В настоящее время, юноша прооперирован в Днепропетровской областной детской больнице. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы жизни нет», — сказано в сообщении.

ГБР открыло дело по факту халатности должностных лиц Днепропетровского госуниверситета внутренних дел (ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.