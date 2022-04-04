Ночной взрыв в Тернополе: власти сообщили подробности
Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)
Около 22:20 3 апреля российские оккупанты попытались разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе.
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Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции.
Он пообещал обнародовать больше подробностей на брифинге в 10:00.
Труш призвал не публиковать фото и не распространять фейки.
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