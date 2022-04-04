Ночной взрыв в Тернополе: власти сообщили подробности 4 апреля, 09:41 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

Около 22:20 3 апреля российские оккупанты попытались разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции.

Видео дня

Он пообещал обнародовать больше подробностей на брифинге в 10:00.

Труш призвал не публиковать фото и не распространять фейки.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.