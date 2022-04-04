Ночной взрыв в Тернополе: власти сообщили подробности

4 апреля, 09:41
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Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

Иллюстративное фото (Фото:ГСЧС)

Около 22:20 3 апреля российские оккупанты попытались разрушить один из объектов критической инфраструктуры в Тернополе.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции.

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Он пообещал обнародовать больше подробностей на брифинге в 10:00.

Труш призвал не публиковать фото и не распространять фейки.

Слушайте подкаст на эту тему
https://www.facebook.com/Trush.Volodymyr/posts/381550930644238
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Тернополь Взрыв Война России против Украины

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