Сработало устройство на дистанционном управлении. СМИ сообщили подробности взрыва в Мелитополе 30 мая, 11:17 Цей матеріал також доступний українською В Мелитополе сработало взрывное устройство на дистанционном управлении (Фото:РИА Мелитополь)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области сработало взрывное устройство на дистанционном устройстве, сообщает РИА Мелитополь.

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По данным издания, взорвался автомобиль Mercedes за кафе Шторм в районе центральной площади.

Ранение грудной клетки получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница фейкового «губернатора» Запорожской области Евгения Балицкого.

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Есть также информация о том, что пострадал и мужчина — получил ранение головы.

На место происшествия выезжали три автомобиля скорой помощи.

В настоящее время площадь Победы оцеплена оккупантами. Криминалисты изучают пакет во внутреннем дворе.



Центральный проспект в районе улицы Университетской также был оцеплен утром.

Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».

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