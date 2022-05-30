Сработало устройство на дистанционном управлении. СМИ сообщили подробности взрыва в Мелитополе
В Мелитополе сработало взрывное устройство на дистанционном управлении (Фото:РИА Мелитополь)
В оккупированном Мелитополе Запорожской области сработало взрывное устройство на дистанционном устройстве, сообщает РИА Мелитополь.
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По данным издания, взорвался автомобиль Mercedes за кафе Шторм в районе центральной площади.
Ранение грудной клетки получила Евгения Зайцева, которая работает на оккупантов. Она — племянница фейкового «губернатора» Запорожской области Евгения Балицкого.
Есть также информация о том, что пострадал и мужчина — получил ранение головы.
На место происшествия выезжали три автомобиля скорой помощи.
В настоящее время площадь Победы оцеплена оккупантами. Криминалисты изучают пакет во внутреннем дворе.
Центральный проспект в районе улицы Университетской также был оцеплен утром.
Взрыв в Мелитополе прогремел утром 30 мая в районе ТЦ Квартал, где расположен дом коллаборанта Евгения Балицкого, провозгласившего себя «губернатором».
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