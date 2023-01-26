«Не было паники, бегства или окружения». В ВСУ рассказали, как выводили силы из Соледара

26 января, 12:22
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В ВСУ раскрыли подробности выхода из Соледара (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В ВСУ раскрыли подробности выхода из Соледара (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Выход украинских сил из Соледара Донецкой области был организованным. Силы обороны заняли заранее подготовленные рубежи обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, украинские военные вышли не хаотично, а организованно, под прикрытием и максимально скрытно.

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«Не было никакой паники, не было никакого бегства, не было никакого окружения. Не было массового взятия в плен», — сказал Череватый.

Официально об отходе украинских сил из Соледара стало известно 25 января. Ожесточенные бои за город продолжались с начала месяца.

Силы обороны отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу — выровняв линию фронта и не позволив российским войскам выйти в тыл.

https://www.youtube.com/watch?v=LkBTp6exXLM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Война России против Украины

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