Ночной удар РФ по Харькову: ракеты повредили критическую инфраструктуру, погибла женщина
Стали известны подробности ракетного удара войск РФ по Харькову (Фото:ГСЧС)
В результате ракетных ударов по двум района Харькова начались пожары на предприятии и объекте критической инфраструктуре. Погибла женщина.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, одна российская ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе, в результате чего возник пожар. Предварительно, пострадавших нет.
В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия. Погибла 46-летняя женщина.
На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов.
В ночь на вторник, 4 октября, оккупационные войска РФ обстреляли два района Харькова — Холодногорский и Новобаварский.