Ночной удар РФ по Харькову: ракеты повредили критическую инфраструктуру, погибла женщина 4 октября, 07:26 Стали известны подробности ракетного удара войск РФ по Харькову (Фото:ГСЧС)

В результате ракетных ударов по двум района Харькова начались пожары на предприятии и объекте критической инфраструктуре. Погибла женщина.



Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, одна российская ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе, в результате чего возник пожар. Предварительно, пострадавших нет.

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В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия. Погибла 46-летняя женщина.

На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов.

В ночь на вторник, 4 октября, оккупационные войска РФ обстреляли два района Харькова — Холодногорский и Новобаварский.