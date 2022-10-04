Ночной удар РФ по Харькову: ракеты повредили критическую инфраструктуру, погибла женщина

4 октября, 07:26
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Стали известны подробности ракетного удара войск РФ по Харькову (Фото:ГСЧС)

Стали известны подробности ракетного удара войск РФ по Харькову (Фото:ГСЧС)

В результате ракетных ударов по двум района Харькова начались пожары на предприятии и объекте критической инфраструктуре. Погибла женщина.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, одна российская ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе, в результате чего возник пожар. Предварительно, пострадавших нет.

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В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия. Погибла 46-летняя женщина.

На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов.

В ночь на вторник, 4 октября, оккупационные войска РФ обстреляли два района Харькова — Холодногорский и Новобаварский.

https://www.youtube.com/watch?v=9H7bHlzCTx4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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