Какие населенные пункты Украины пострадали от ударов оккупантов: Генштаб сообщил подробности 25 октября, 09:00 Генштаб сообщил подробности о пострадавших населенных пунктах за сутки (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

За минувшие сутки войска РФ нанесли три ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 25 октября.

От ударов оккупантов пострадали объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Николаев.

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Кроме того, оккупационные войска РФ совершали обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, а также Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области;

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатное и Чугуновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и артиллерии в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степное, Красное и Щербаки Запорожской области;

на Южнобугском направлении под обстрелы попали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Сухой Ставок и Терновые Поды.