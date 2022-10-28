ВСУ за сутки отразили атаки оккупантов в районе 13 населенных пунктов: подробности от Генштаба
Что сейчас происходит на фронте, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)
За сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 28 октября.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, трех опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов.
Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.
Украинские ракетные войска и артиллерия поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один склад с боеприпасами.
В течение суток российские оккупанты нанесли 15 авиационных и один ракетный удар, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары попали населенные пункты Белогорка, Новая Каменка, Новогреднево Херсонской области, Степное Запорожской области и Марьинка и Павловка Донецкой области.
Также оккупационные войска РФ совершали обстрелы:
- на Северском и Слобожанском направлениях — с территории РФ из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водологи, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области, Макеевка и Невское в Луганской области;
- на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Опытное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксировали артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов, среди которых Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;
- на Южнобугском направлении от обстрелов пострадали районы 20 населенных пунктов рядом с линией столкновения.