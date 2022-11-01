За сутки оккупанты нанесли 60 ракетных ударов: Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали
Генштаб сообщил подробности об обстрелах и ракетных ударах российских оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 1 ноября, от вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов, в частности, Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области.
Также оккупационная армия РФ осуществляла обстрелы:
- на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелечья Ветеринарное;
- на Купянском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;
- на Лиманском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;
- на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;
- на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка;
- на Южнобугском направлении под обстрелы попали районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.