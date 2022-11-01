За сутки оккупанты нанесли 60 ракетных ударов: Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали

1 ноября, 10:13
Поделиться:
Генштаб сообщил подробности об обстрелах и ракетных ударах российских оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Генштаб сообщил подробности об обстрелах и ракетных ударах российских оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 1 ноября, от вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов, в частности, Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области.

Видео дня

Также оккупационная армия РФ осуществляла обстрелы:

  • на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелечья Ветеринарное;
  • на Купянском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;
  • на Лиманском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;
  • на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка;
  • на Южнобугском направлении под обстрелы попали районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.
https://www.youtube.com/embed/arZV7JtXa50
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X