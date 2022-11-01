За сутки оккупанты нанесли 60 ракетных ударов: Генштаб сообщил, какие населенные пункты пострадали 1 ноября, 10:13 Генштаб сообщил подробности об обстрелах и ракетных ударах российских оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 1 ноября, от вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов, в частности, Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области.

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Также оккупационная армия РФ осуществляла обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелечья Ветеринарное;

на Купянском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;

на Лиманском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;

на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка;

на Южнобугском направлении под обстрелы попали районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.