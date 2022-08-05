ВСУ уничтожили много техники и пехоты. Стали известны подробности освобождения села Дмитровка
При освобождении села ВСУ уничтожили много вражеской техники и пехоты (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Украинские военные освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, при освобождении ВСУ уничтожили много вражеской техники и пехоты.
«В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили свои позиции. Детали — вскоре», — написал Синегубов.
Кроме того, оккупанты пытались прорвать украинскую оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но их наступление завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями.
Глава ОВА отметил, что у украинских военных есть и другие успехи в Харьковской области, но не уточнил подробности.
Ранее сообщалось, что украинские военные вытеснили оккупантов из села Дибровное под Изюмом.
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