ВСУ уничтожили много техники и пехоты. Стали известны подробности освобождения села Дмитровка

5 августа, 10:24
При освобождении села ВСУ уничтожили много вражеской техники и пехоты (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

При освобождении села ВСУ уничтожили много вражеской техники и пехоты (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, при освобождении ВСУ уничтожили много вражеской техники и пехоты.

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«В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили свои позиции. Детали — вскоре», — написал Синегубов.

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Кроме того, оккупанты пытались прорвать украинскую оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но их наступление завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями.

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Глава ОВА отметил, что у украинских военных есть и другие успехи в Харьковской области, но не уточнил подробности.

Ранее сообщалось, что украинские военные вытеснили оккупантов из села Дибровное под Изюмом.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Война России против Украины

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