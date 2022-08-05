ВСУ уничтожили много техники и пехоты. Стали известны подробности освобождения села Дмитровка 5 августа, 10:24 При освобождении села ВСУ уничтожили много вражеской техники и пехоты (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, при освобождении ВСУ уничтожили много вражеской техники и пехоты.

«В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили свои позиции. Детали — вскоре», — написал Синегубов.

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Кроме того, оккупанты пытались прорвать украинскую оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но их наступление завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями.

Глава ОВА отметил, что у украинских военных есть и другие успехи в Харьковской области, но не уточнил подробности.

Ранее сообщалось, что украинские военные вытеснили оккупантов из села Дибровное под Изюмом.

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