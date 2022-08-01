Обстрел Харькова: оккупанты ударили по остановке, мэр показал фото последствий

1 августа, 09:00
Под удар оккупантов попала остановка общественного транспорта в Харькове (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Под удар оккупантов попала остановка общественного транспорта в Харькове (Фото:Игорь Терехов/Telegram)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности утреннего обстрела города, в результате которого пострадали два человека.

У себя в Telegram он написал, что оккупанты открыли огонь по остановке общественного транспорта.

«Сегодня в 7:10 опять был ранен человек, который ждал автобуса. Забрала скорая», — отметил Терехов.

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По его словам, еще один человек был ранен во дворе многоэтажки.

В результате обстрела также были повреждены автомобили.

Мэр также показал фото последствий утреннего обстрела.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков Игорь Терехов Война России против Украины

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