Обстрел Харькова: оккупанты ударили по остановке, мэр показал фото последствий
Под удар оккупантов попала остановка общественного транспорта в Харькове (Фото:Игорь Терехов/Telegram)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности утреннего обстрела города, в результате которого пострадали два человека.
У себя в Telegram он написал, что оккупанты открыли огонь по остановке общественного транспорта.
«Сегодня в 7:10 опять был ранен человек, который ждал автобуса. Забрала скорая», — отметил Терехов.
По его словам, еще один человек был ранен во дворе многоэтажки.
В результате обстрела также были повреждены автомобили.
Мэр также показал фото последствий утреннего обстрела.
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